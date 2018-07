Schwulenberatung Berlin sucht rechtliche*n Berater*in

Heute, 08:38h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 19,5 Std/W.



eine*n rechtliche*n Berater*in für LSBTI*



in Verfahrens- und Migrationsrecht.



Aufgaben:

Rechtliche Beratung von LSBTI* mit Migrations- und/oder Fluchterfahrung

• zum Asylverfahren und Aufenthaltsrecht,

• zum Bleiberecht aufgrund Verfolgung wegen sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität,

• zu Unterstützung bei der Antragstellung,

• zur Vorbereitung auf das BAMF-Interview,

• zum Dublin-Verfahren,

• zur Klage bei Ablehnungsbescheid und Vermittlung in Rechtsanwaltskanzleien.

Interne und externe Vernetzung mit Rechtsanwält*innen und anderen LSBTI*-, Flucht- und Migrationsorganisationen sowie Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen.



Stellenanforderung:

• Volljurist*in mit zweitem Staatsexamen oder vergleichbare Qualifikation,

• Kenntnisse in Verfahrens- und Migrationsrecht und

Bereitschaft zur Fortbildung

• Sprachkenntnisse in deutsch, englisch und möglichst einer

weiteren Sprache,

• Explizite Kenntnisse von LSBTI* Lebenswelten,

• Bereitschaft zur Arbeit mit LSBTI* sensibler Sprachmittlung

• Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung und Rassismus,

• Team-, Reflexionsfähigkeit sowie Belastbarkeit.



Bewerbungen

bitte mit Kennwort A3/2018/7 bis zum 22. Juli 2018 per Email an oder per Post an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin.



Bei Fragen bitte wenden an Stephan Jäkel: .