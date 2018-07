Jean-Claude Van Damme vergleicht Homo-Paare mit Hunden

Jean-Claude Van Damme im Actionreißer "The Expendables 2" aus dem Jahr 2012 (Bild: Lionsgate)

Heute, 14:23h,

Der durch amerikanische Martial-Arts-Filme bekannt gewordene Schauspieler Jean-Claude Van Damme hat am Samstag mit einer abwertenden Bemerkung über gleichgeschlechtliche Paare in einer französischen TV-Talkshow für Aufregung gesorgt. Der 57-jährige Belgier nannte in der Sendung "On n'est pas couché" (Wir sind nicht eingeschlafen), die in Frankreichs größtem öffentlich-rechtlichen Sender France 2 ausgestrahlt wird, verheiratete Homosexuelle in einem Atemzug mit Hunden.



Van Damme geriet in der Sendung mit der Politikerin Marlène Schiappa, der französischen Staatssekretärin für die Gleichstellung der Geschlechter, aneinander, als diese über weibliche Identität sprach. Der Schauspieler fragte Schiappa, wer sich um die Kinder kümmern würde, wenn alle Frauen einen Job hätten. Daraufhin warf die Politikerin der Macron-Partei LaREM dem Schauspieler vor, "Mansplaining" zu betreiben – der aus den USA stammende englischsprachige Ausdruck beschreibt herablassende Erklärungen eines Mannes, der fälschlicherweise davon ausgeht, er wisse mehr über ein Thema als eine Frau.



Später erklärte "The Muscles from Brussels" erneut, dass der Mann arbeiten und sich die Frau um die Familie kümmern solle. Daraufhin fragte Schiappa, wie es Van Damme mit gleichgeschlechtlichen Eheleuten halte. "Männer heiraten andere Männer?", fragte der Actionstar zunächst leicht verwirrt. "Männer heiraten. Frauen heiraten, Hunde heiraten. Jeder heiratet – und alle lassen sich scheiden", sagte Van Damme offenbar scherzhaft.



Jean-Claude Van Damme und Marlène Schiappa streiten sich in der Talkshow (Bild: Screenshot France 2)

Van Damme: Wenn alle homosexuell sind, wer kriegt die Kinder?

Schiappa kritisierte den Schauspieler scharf für seine Äußerungen und erklärte, einen solchen Ton höre sie sonst nur von französischen Rechtsextremisten. Daraufhin verteidigte sich Van Damme mit einem Standardsatz, der oft als Verteidigung nach homophoben Aussagen fällt: "Ich habe viele homosexuelle Freunde."



Ferner behauptete der Kampfsportler, er fände es "gut", wenn Schwule und Lesben heirateten, schränkte jedoch den Satz gleich ein: "Aber die Frage ist, wenn alle Jungs einander heiraten und alle Frauen auch, wie werden wir dann Kinder kriegen?" Aus dem Publikum kamen nach dieser Aussage Lacher.

Aufsichtsbehörde prüft die Aussagen

LGBTI-Aktivisten kritisierten die Äußerungen des Schauspielers, auch in sozialen Netzwerken äußerten sich Nutzer entsetzt. Die Rundfunkaufsichtsbehörde Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) erklärte außerdem am Montag, dass man nach den Äußerungen Van Dammes 20 Beschwerden von Zuschauern erhalten und eine Ermittlung eingeleitet habe. Die Behörde hatte bereits im letzten Jahr eine Strafe in Höhe von drei Millionen Euro für einen homophoben Scherz in einer Fernsehshow verhängt (queer.de berichtete).



Van Damme hatte 2011 für Kontroversen gesorgt, als er in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny die Geburtstagsfeier von Diktator Ramsan Kadyrow besuchte. Promis wie Hillary Swank oder Seal hatten den Belgier wegen Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenischen dafür scharf kritisiert, ebenso wie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Zuletzt sorgte Kadyrow für Negativ-Schlagzeilen wegen Berichten über Verschleppungen, Folterungen und Morde an schwulen Männern. Erst vergangene Woche kritisierte der Europarat die fehlende Aufklärung (queer.de berichtete). (dk)