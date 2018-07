Klaus Erdmann / wikipedia) Das Kloster Langwaden wollte keine standesamtlichen Eheschließungen für Schwule und Lesben zulassen – nächstes Jahr darf deshalb niemand mehr heiraten (Bild:



Das Kloster Langwaden im nordrhein-westfälischen Grevenbroich hat sich am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite erstmals zum Streit um gleichgeschlechtliche Hochzeiten geäußert: Bruno Robeck, der Prior (Chef) des Klosters, erklärte in einem langen Text, man verhalte sich loyal zur theologischen Vorgaben, wolle aber niemanden diskriminieren.



Robeck reagierte damit auf die Meldung vom Wochenende, nach der die Stadt Grevenbroich eine seit 2007 bestehende Vereinbarung für standesamtliche Eheschließungen mit dem Kloster kündigte, weil die Zisterzienser-Mönche in ihrem Kloster keine gleichgeschlechtlichen Trauungen zulassen wollten (queer.de berichtete). Die Stadtverwaltung begründete ihre Entscheidung damit, dass sie als staatliche Verwaltung alle gleich behandeln wolle.

"Wir bitten um Verständnis für unsere Entscheidung"

"Die katholische Theologie sieht Trauungen für gleichgeschlechtliche Paar nicht vor", so Robeck. Man könne die "Entscheidung der Stadt Grevenbroich, das Kloster nicht mehr als Ort für standesamtliche Trauungen anzubieten", verstehen und nachvollziehen. "Wir bitten jedoch um Verständnis für unsere Entscheidung, mit der wir niemanden verletzen oder diskriminieren möchten".



Der Text geht nicht näher darauf ein, warum vorher nicht auch andere laut katholischer Lehre geächtete Hochzeiten problematisiert wurden, etwa die Wiederheirat nach einer Scheidung. Robeck erklärte lediglich: "Wir stehen loyal zur gegenwärtigen theologischen Sachlage und beobachten interessiert weiterführende Fragen und Entwicklungen in unserer Kirche."



Zugleich kritisierte der Kloster-Chef die scharfe Debatte zu dem Hochzeitsstreit in sozialen Netzwerken, in der auch "Fehlinformationen" über das Kloster verbreitet würden. "Eine Polarisierung und gegenseitige Beschimpfung, wie sie jetzt in den sozialen Medien zu erleben ist, hilft niemanden, sondern schadet nur noch mehr, weil sie auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen wird", so Robeck. Die standesamtlichen Trauungen machten nur einen kleinen Bruchteil der Aktivitäten des Klosters Langwaden aus. Der Prior verwies auch darauf, dass das Kloster weiterhin "intensive Sozialarbeit" betreiben würde und sich "im interreligiösen und interkulturellen Dialog" engagiere. (dk)