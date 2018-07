"Landesverrat!": AfD-Poggenburg empört über Dragqueens bei der Bundeswehr

Heute, 08:57h,

Der harmlose Besuch zweier Dragqueens bei der Bundeswehr hat den AfD-Landtagsabgeordneten André Poggenburg in Schnappatmung gebracht: "Dieser Zustand ist eine Schande für unser Land und zugleich Landesverrat, da es jeden Gegner förmlich in Versuchung führt unser Land zu überfallen!", schrieb der ehemalige Fraktions- und Parteivorsitzende aus Sachsen-Anhalt auf Twitter. In der Diskussion zum Tweet ergänzte er: "Es ist Landesverrat die eigene Verteidigungsarmee durch immer neue linke Verzückungen in aller Welt zu beschämen anstatt Stärke zu demonstrieren und abzuschrecken."



Poggenburgs Vorbild für eine stolze Armee ist ausgerechnet die Wehrmacht im nationalsozialistischen Deutschland. In seinem Tweet stellte der AfD-Rechtsaußen dem Bild einer der Dragqueens ein Foto von NS-Generalfeldmarschall Erwin Rommel gegenüber und schrieb dazu: "Die deutsche Armee … im Laufe der Jahre." Sein Vergleich gelte der "Einstellung zum Soldatentum eines Mannes, der bis heute sogar vom Gegner geschätzt wird", ergänzte der extrem rechte Politiker. Die Beziehung des ab 1940 durch den Afrikafeldzug als "Wüstenfuchs" bekannt gewordenen Rommel zur NS-Ideologie ist bis heute ungeklärt, sein militärischer Aufstieg wäre jedoch ohne die Gunst der Nationalsozialisten nicht möglich gewesen.



Dieser Zustand ist eine Schande für unser Land und zugleich Landesverrat, da es jeden Gegner förmlich in Versuchung führt unser Land zu überfallen!#AfD #Poggenburg pic.twitter.com/fC2iGNNv4d André Poggenburg (@PoggenburgAndre) July 6, 2018 Twitter / PoggenburgAndre

Lee Jackson und Barbie Stupid im Fahrschulpanzer

Anlass des "Landesverrat"-Tweets war die Veröffentlichung mehrerer Fotos der beiden Travestie-Darsteller Lee Jackson und Barbie Stupid am 5. Juli auf der offiziellen Facebook-Seite der Bundeswehr in Baden-Württemberg. Die beiden Dragqueens, die in Hamburg Kieztouren anbieten und seit März miteinander verheiratet sind, besichtigten zweieinhalb Stunden lang das Kraftfahrtausbildungszentrum Simulator der Rommel-Kaserne in Dornstadt bei Ulm und fuhren unter anderem in Fahrschulpanzern mit. Bereits der Facebook-Post der Bundeswehr erhielt über 1.000 Kommentare, darunter zahlreiche homo- und transphobe Reaktionen.



Einer der erbittertsten LGBTI-Gegner in der AfD



André Poggenburg ist einer der erbittertsten LGBTI-Gegner in der AfD und geradezu besessen von Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt. Auch mit einer Dragqueen hat er eine Vorgeschichte: Olivia Jones erstattete 2016 wegen Poggenburgs Hetze gegen den Landesaktionsplan gegen Homo- und Transphobie Strafanzeige gegen den AfD-Politiker (queer.de berichtete). Einen Besuch von Jones im Landtag nutzte der Abgeordnete zu einer weiteren Kampfansage gegen eine "überbordende Förderung von Minderheiten" und Aktionspläne, die eine "Schändung von Kinderseelen" seien . Erst im Mai hatte der völkische Abgeordnete einen Diskriminierungsschutz für LGBTI im Grundgesetz als "dekadent" bezeichnet (queer.de berichtete).



Rücktritt nach rassistischer "Kameltreiber"-Rede: André Poggenburg war bis März Fraktions- und Landesvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt (Foto: AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt)

Für seine Twitter-Entgleisung erhielt André Poggenburg neben zustimmenden Reaktionen auch viel Kontra. "Sie müssen lernen ihre Hormone in den Griff zu bekommen, dann werden sie auch nicht ständig von Transsexuellen in Uniform in Versuchung gebracht", merkte etwa ironisch der Berliner Stand-up-Comedian Ingmar Stadelmann an: "Wissen ihre Parteikollegen von ihrem Outing? Wünsche weiterhin so viel Mut zur Wahrheit!" (cw)