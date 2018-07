DJ Felix Jaehn feiert CSD-Debüt in Berlin

Raimond Spekking / wikipedia) Felix Jaehn ist mehrfach ausgezeichneter und weltweit erfolgreicher Musikproduzent. Im Februar outete er sich in einen selbst verfassten Artikel für das "ZEITmagazin" als bisexuell (Bild:

Zum ersten Mal für den CSD Berlin im Einsatz ist Weltstar-DJ Felix Jaehn. Der 23-Jährige, der sich zu Beginn des Jahres öffentlich als bisexuell geoutet hat, ist Pate des diesjährigen CSD-Mottos "Mein Körper – meine Identität – mein Leben". Dies teilten die Pride-Veranstalter am Sonntag mit.



Jaehn wird zum Demo-Finale auch erstmals auf einer CSD-Bühne performen: "Ich freue mich sehr, dieses Jahr beim CSD aufzutreten, um in Berlin mit Menschen aus der ganzen Welt Pride zu feiern", erklärte der Musikproduzent. "Der Christopher Street Day 2018 ist für mich nicht nur meine Premiere auf der CSD-Bühne, sondern auch der erste, den ich erleichtert und stolz mitfeiern kann!"

Kleine Änderung bei der Demoroute

Eine halbe Million Menschen werden am Samstag, den 28. Juli zur Teilnahme am 40. CSD Berlin erwartet. Der Demonstrationszug startet traditionell am Kurfürstendamm Ecke Joachimsthaler Straße. Die Route führt erstmals über Augsburger- und Nürnberger Straße und endet traditionell mit dem Finale am Brandenburger Tor. Direkt neben Hauptbühne wird es erstmals einen eigenen Bereich für Familien mit kleinen und großen Kindern geben.



Neben Felix Jaehn kündigten die CSD-Veranstalter als weitere Top-Acts Big Feedia, Eloy de Jong, Ikenna Amaechi, Maksim Reimer, Pretty Pink und Sookee an. Das Programm auf der Hauptbühne moderieren werden Annie Heger und Eybe Ahlers. Alle Künstler treten unentgeltlich auf. (cw/pm)