Schwule und Lesben verteilen "Du Hetero Sau!!!!!"-Postkarten

Man muss auch die Rückseite lesen: Postkarte der SPDqueer Berlin-Pankow

Von Micha Schulze

Gestern, 08:53h,

Bei den Respect Gaymes am vergangenen Wochenende in Berlin wurden die Besucher*innen mit ungewöhnlichen Postkarten begrüßt: "Du Hetero Sau!!!!!", stand auf den knallroten Druckerzeugnissen (PDF), die die SPDqueer Berlin-Pankow an ihrem Infostand verteilte.



Die Reaktionen seien "sehr gut" gewesen, meint der Aktivist Alfonso Pantisano, der sich die Aktion zusammen mit dem Vorstand der SPDqueer Berlin-Pankow ausgedacht hat, gegenüber queer.de. Auf seinem Facebook-Profil gab es allerdings auch Kritik. Die Postkarten seien "aggressiv und niveaulos", monierte dort ein User. "Es ist kindisch, übertrieben und zudem unangemessen, die zu beleidigen, von denen du dich beleidigt fühlst. Damit erreicht mal nur das Gegenteil."

Ein Appell an die Heteros, nicht wegzuschauen

Die Karte beleidige nicht, sondern "macht als Spiegelung nur deutlich, wie verletzend diese Ausdrücke sind", konterte Pantisano. Er verweist zudem auf die Rückseite der Postkarte, die sich klar von dem Spruch distanziert. Dort heißt es:

Komm, sei ehrlich: "Du Hetero Sau!!!!!" klingt ziemlich blöd und voll daneben! Das wissen wir! Schließlich können Homosexuelle mit Euch Heteros richtig gut mitfühlen, denn "Du Schwule Sau!!!!!" kriegen sie immer und immer wieder an den Kopf geworfen. Auch heute noch! Und egal wo!



Auf unseren Straßen, in Betrieben und auch im Verein wird es immer wieder als Beleidigung eingesetzt. Auf deutschen Schulhöfen ist es eins der am häufigsten verwendeten Schimpfwörter! Auch in Berlin! Uns reicht es, das könnt ihr doch verstehen, oder?



Und da du bestimmt jemand bist, der "Du Schwule Sau!!!!!" niemals sagen würde, haben wir eine Bitte an dich: Wenn du jemanden kennst, der das in Deutschland immer noch sagt, dann schick ihm oder ihr gerne diese rote Karte!



Es ist an der Zeit, dass sie diese homophoben Angriffe ein für alle Mal sein lassen! Wir sind schließlich nicht mehr im Mittelalter sondern in 2018!



Danke!

Verteilung auch bei Stadtfest und CSD



Die "Du Hetero Sau!!!!!"-Postkarten sollen nun auch auf dem schwul-lesbischen Stadtfest und dem Berliner CSD verteilt werden – zusammen mit drei anderen Motiven. Für einige Diskussionen dürfte vermutlich auch die Karte "Bitte keine weißen schwulen Männer" (PDF) sorgen, mit der die SPDqueer Berlin-Pankow um mehr lesbische, bisexuelle und trans Mitstreiter*innen wirbt.



Die anderen beiden Postkarten – "Ändert endlich das Grundgesetz, verdammt noch mal" (PDF) zu Artikel 3 und "Ich sag dir wer du bist" (PDF) zu Trans-Rechten – sind weniger kontrovers, aber nicht minder wichtig. Drücken wir mal die Daumen, dass sich auch diese an den Mensch bringen lassen!