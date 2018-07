"Playboy": "Lesben-Shooting" mit transphobem Model

Transphobie scheint der Karriere von Ramona Bernhard nicht zu schaden (Bild: Screenshot Youtube / PETA)

Ramona Bernhard zieht sich trotz ihrer transphoben Ausbrüche erneut für den "Playboy" aus: Für die neueste slowakische Ausgabe des Männermagazins nahm die 29-Jährige an einem Shooting teil, in dem sie mit der 34-jährigen Micaela Schäfer nackt Zärtlichkeiten austauscht.



Schäfer ist eine Erotikdarstellerin, die unter anderem mit dem Titel "Miss Venus" ausgezeichnet wurde – sie ist bekannt als Reality-TV-Teilnehmerin in Sendungen wie "Germany's Next Topmodel", "ProSieben-Promiboxen" und "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Derzeit ist sie in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" zu sehen, an der Seite ihres männlichen Freundes.



Das "Lesben-Shooting" ("Bild") wird in der slowakischen "Playboy"-Ausgabe am 14. Juli veröffentlicht. Gegenüber dem Boulvardblatt sagte Schäfer: "Ich stehe auf blonde Frauen, und Ramona ist dazu noch eine bildschöne Frau."



Bernhard: "Playboy"-Cover mit Trans-Model "eklig"

Anfang des Jahres hatte es noch scharfe Kritik an Ramona Bernhard gegeben, weil diese sich abfällig über Transpersonen geäußert hatte: Die frühere "Miss Mai" des deutschen "Playboys" kommentierte auf ihrer Facebookseite die erste Titelseite des Magazins, das ein transsexuelles Model zeigte, mit den Worten: "Wahnsinn! Ich bin schockiert! Jetzt ist Playboy echt langsam eklig" (queer.de berichtete). Indirekt rief sie damals zum Boykott des Magazins für heterosexuelle Männer auf. Sie beklagte auch, dass Kritiker ihr gegenüber "intolerant" seien.



Gegenüber "Bild" gibt sie sich aber inzwischen zurückhaltend: "Giuliana ist eine nette Person, der Beef ist für mich schon lange vergessen." Öffentlich entschuldigt hat sie sich für ihre Aussage allerdings nicht.



Dschungelstar Giuliana Farfalla zog sich vor einem guten halben Jahr für den "Playboy" aus

Die transphoben Kommentare hatten Anfang des Jahres dazu geführt, dass sich die radikale Veganerorganisation PETA, für die Bernhard Werbung gemacht hatte, von ihr distanzierte (queer.de berichtete). Allerdings macht PETA noch heute mit dem Model Werbung auf Youtube. (dk)