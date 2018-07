Nach Attacke auf Dragqueen: Kölner Polizei sucht diesen Mann

,

Mit Fotos sucht die Polizei Köln nach einem homophoben Schläger. Ihm wird vorgeworfen, am 2. Juni in der Kölner Innenstadt einen 30-Jährigen, der als Dragqueen Pam Pengco in der Szenebar "Exile" arbeitet, mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Der Fall hatte im vergangenen Monat in der Domstadt hohe Wellen geschlagen (queer.de berichtete).



Gegen 5 Uhr war das Opfer zusammen mit Bekannten, darunter die Drag-Kollegin Vicky Glämorous, nach der Arbeit in ziviler Kleidung auf dem Rudolfplatz unterwegs. Eine fünf- bis sechsköpfige Männergruppe ging auf sie zu und beleidigte sie homophob. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, die darin endete, dass der Abgelichtete den 30-Jährigen schlug. Anschließend flüchtete der Angreifer zusammen mit seinen Begleitern.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Polizei Köln sucht nun Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen? Wer hat sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung im Bereich des Rudolfplatzes aufgehalten und kann Angaben zum Fluchtweg der Männer machen?



Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Staatsschutz 2 unter der Rufnummer (0221) 229-0 oder per E-Mail an entgegen. In der Pressemitteilung der Polizei gibt es keinen Hinweis auf den mutmaßlich schwulenfeindlichen Hintergrund der Tat.



Pam Pengco (li.) und Vicky Glämorous unterhalten die Gäste in der Kölner Szenebar "Exile" (Bild: privat)

Pam Pengco hatte nach der Attacke an Zeugen von Gewalttaten appelliert, nicht wegzuschauen. "Das könnte leider überall passieren", schrieb die Dragqueen auf Facebook. "Dennoch stehe ich gerne auf der Bühne, bringe Menschen zum Lachen und kläre vor allem auf Heteroveranstaltungen auf, dass so etwas immer noch Alltag ist und ich mich selbst nicht traue, zwei Stationen mitten in Köln geschminkt mit der Bahn zu fahren!" (cw)