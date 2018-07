CSU-Wagen beim CSD München blockiert

Erst nach mehrfacher Aufforderung durch die Polizei wurde die Sitzblockade beendet (Bild: Dominik Krause / twitter

Zum Start der Münchner CSD-Parade blockierten am Samstag rund 30 Aktivisten den Truck des bayrischen Landesverbands der Lesben und Schwulen in der Union (LSU). "Weil die #CSU seit Monaten gegen Menschen hetzt, Geflüchtete ertrinken lässt und auch immer noch gegen die Ehe für alle kämpft, blockieren Aktivist*innen gerade deren heuchlerischen Auftritt beim #CSDMünchen", begründete die Grüne Jugend München die Protestaktion auf Twitter. Erst nach mehrfacher Aufforderung durch die Polizei wurde die Sitzblockade beendet.



"Ich will mit solchen Menschen nicht demonstrieren"

Bereits bei der Auftaktkundgebung am Marienplatz war der Münchner CSU-Stadtrat Hans Theiss von Teilnehmern mehrfach ausgebuht und unterbrochen worden. Auch sein grüner Stadtratskollege Dominik Krause ging auf Distanz zu den Christsozialen: "Wir demonstrieren hier mit einer Partei, die in den letzten Monaten keine Gelegenheit ausgelassen hat, zu hetzen. Niemand der CSU-Politiker, die hier mitlaufen, hat den Kurs der Partei kritisiert. Ich will mit solchen Menschen nicht demonstrieren."



Gegenüber der "Abendzeitung" rechtfertigte sich der CSU-Politiker Josef Schmid, er sei natürlich immer Parteimitglied, führe die Parade aber in seiner Funktion als Münchner Bürgermeister an. Die Aktivisten rief Schmid zur Mäßigung auf: "Ich würde mir wünschen, dass die Debatte von beiden Seiten sachlich geführt wird."



Der Münchner CSD stand im Jahr der Landtagswahl unter dem Motto "Bunt ist das neue Weiß-Blau". Bei strahlendem Sonnenschein und einem nur kurzen Regenguss gingen rund 15.000 Menschen bei der Politparade mit über 130 Wagen und Fußgruppen an den Start. Die Polizei zählte 160.000 Zuschauer – ein neuer Münchner Rekord. (cw)