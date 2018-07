"Queer Eye": Netflix bestellt dritte Staffel

Heute, 14:37h, noch kein Kommentar

Netflix hat am Freitag bekannt gegeben, dass die Neuauflage der Serie "Queer Eye" eine dritte Staffel erhält. Der Streamingdienst teilte mit, dass bereits am Montag in Kansas City (US-Bundessstaat Missouri) mit der Produktion von acht neuen Folgen begonnen werde, die im kommenden Jahr gezeigt werden sollen. Das bedeutet einen Road-Trip für die "Fab Five": In den ersten beiden Staffeln waren alle Folgen noch in der Region um Atlanta im Südstaat Georgia gedreht worden.



Get in, henny! Were taking a road trip. Are you ready for Season 3? Kansas City, Missouri HERE. WE. COME. pic.twitter.com/ZhtbyAMLtE Queer Eye (@QueerEye) July 13, 2018 Twitter / QueerEye

Alle fünf schwulen Experten ("Fab Five") werden auch in Staffel drei wieder ihrer Beraterkünste einsetzen. Dabei handelt es sich um Antoni Porowski (Essen und Wein), Bobby Berk (Innenarchitektur), Karamo Brown (Kultur), Jonathan Van Ness (Styling) und Tan France (Fashion).

Revival von Serie aus Bush-Ära

Die mit allerlei Klischees spielende Reality-Reihe ist eine Neuauflage einer 100-teiligen Serie, die zwischen 2003 und 2007 in einem US-Kabelsender gezeigt worden war. Auch damals kümmerten sich fünf schwule Männer darum, einer Person, meistens einem heterosexuellen Mann, ein komplettes Neustyling zu verpassen. In der Originalshow waren Ted Allen, Kyan Douglas, Thom Filicia, Carson Kressley und Jai Rodriguez die Experten. Diese Serie wurde in einer Zeit, in der der damalige Präsident George W. Bush mit offener Homophobie politische Punkte sammelte, mit Preisen überschüttet.



Auch die Neuauflage, in der in Folge 13 erstmals ein Transmann von den "Fab Five" beraten wurde, wurde von Kritikern und Zuschauern positiv aufgenommen. Gelobt wurde insbesondere, dass die fünf schwulen Experten in äußerst konservativen Regionen ihre Dienste anbieten und die Sendung auch respektvoll mit anderen politischen Meinungen umgeht. "Queer Eye" wurde am Donnerstag vier Mal für einen Emmy nominiert, darunter auch als "Outstanding Structured Reality Program" (queer.de berichtete). (dk)