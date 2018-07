Cher bringt Album mit ABBA-Songs heraus

Auch mit 72 denkt Cher nicht an die Rente: Im neuen "Mamma Mia"-Film spielt sie Amanda Seyfrieds Großmutter (Bild: Universal Pictures)

Kurz vor dem Kinostart des neuen "Mamma Mia"-Films kündigt Cher ein neues Schmankerl für ihre Fans an: Die 72-jährige Schwulenikone hat am Montag im amerikanischen Frühstücksfernsehen gesagt, dass sie ein ganzes Album mit Coversongs der Eurovision-Band ABBA herausbringen wird.



In der "Today Show" des Senders NBC, in der Cher gemeinsam mit "Mamma Mia"-Produzentin Judy Craymer interviewt wurde, fragte Moderatorin Kathie Lee Gifford, was die Sängerin denn heutzutage aus dem Häuschen bringe. Cher spielte schüchtern, wandte sich Craymer zu und fragte: "Soll ich's erzählen?" Dann verriet sie: "Nachdem ich 'Fernando' [im Film] gesungen habe, dachte ich, es wäre ein großer Spaß, ein ganzes Album mit Abba-Songs zu machen. Gesagt, getan!"

Den Song "Fernando" singt Cher in der amerikanisch-britischen Musicalkomödie "Mamma Mia! Here We Go Again", der am Donnerstag in den deutschen Kinos anläuft. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung des Erfolgsmusicals "Mamma Mia!" aus dem Jahr 2008. Neben Cher werden unter anderem die Stars Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Jeremy Irvine, Colin Firth und Andy García zu sehen sein. Schauplatz ist erneut die fiktive griechische Insel Kalokairi. Sophie (Seyfried) ist dieses Mal schwanger und braucht erneut den Rat ihrer Freundinnen und von Mami Donna (Streep). Cher spielt Donnas Mutter Ruby, die aber von Tochter und Eneklin entfremdet ist.

Im Interview verriet Cher noch nicht, wann ihr Abba-Album herauskommen und welche Lieder sie covern wird. Die "Believe"-Sängerin sagte lediglich, dass das Album überraschend sein wird, da sie die Songs anders interpretieren werde als im Original.

Bereits im April hatten die Mitglieder der Band ABBA für Aufregung gesorgt, als sie ankündigten, bis zum Ende des Jahres zwei brandneue Songs zu veröffentlichen – dabei handelt es sich um die ersten neuen ABBA-Lieder seit 35 Jahren (queer.de berichtete). (dk)