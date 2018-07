Berliner Behörde warnt: Hepatitis-A-Welle noch nicht vorbei

Bei einem Ausbruch von Hepatitis A kann sich eine Gelbfärbung von Haut, Schleimhäuten sowie Augen einstellen (Bild: CDC / Dr. Thomas F. Sellers / Emory University)

Noch immer sind in Berlin überdurchschnittlich viele schwule und bisexuelle Männer von Hepatitis A betroffen. "Es ist noch nicht vorbei", warnte Franz Allert, der Chef des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso), gegenüber der Deutschen Presseagentur. In diesem Jahr stellte die Behörde mit bislang rund 50 registrierten Fällen immer noch ein erhöhtes Niveau fest.



Im vor wenigen Tagen vorgestellten Lageso-Jahresbericht 2017 meldete die Behörde für das Jahr 2017 insgesamt 213 übermittelte Fälle. Der Jahresdurchschnitt zwischen 2011 und 2015 hatte bei lediglich 52 Erkrankungen gelegen.



Zwei Drittel der infizierten männlichen Erkrankten gaben an, dass sie zuvor Sex mit Männern gehabt hätten. 2017 machte Berlin rund sechs Prozent aller gemeldeten Hepatitis-A-Fälle in Europa aus.

Ausbruch begann im Herbst 2016

Der Ausbruch unter Männern, die Sex mit Männern haben, habe nach Lageso-Angaben in der Bundeshauptstadt im November 2016 begonnen. Im darauf folgenden Jahr warnte die Behörde ausdrücklich schwule und bisexuelle Männer vor der Infektionskrankheit. In einer Impfkampagne verteilte das Lageso 15.000 Postkarten in Berliner Clubs, Darkrooms, Gay-Saunas sowie in Cafés und Apotheken in relevanten Kiezen. Außerdem wurden dort 250 Poster ausgehängt. Mit einem Info-Stand auf dem Motzstraßenfest und erstmals auch Infos auf mobilen Websites und in sozialen Medien sollten möglichst viele Männer erreicht werden.



Bei Hepatitis A handelt es sich um eine Leberentzündung, die auch als "Reise-Hepatitis" bezeichnet wird, weil die Infektion besonders oft in Südamerika, Afrika und Asien auftritt. Sie wird insbesondere durch verunreinigtes Wasser und Nahrungsmittel, aber auch durch Urin oder Kot übertragen – bei Sexpraktiken wie Rimming ist die Gefahr der Ansteckung daher sehr groß. Kondome bieten bei dieser Erkrankung nur einen eingeschränkten Schutz. Besonders tückisch ist, dass Hepatitis A vor dem Auftauchen von Symptomen besonders ansteckend ist.

Impfung empfohlen

Daher empfiehlt das Lageso Männern, die Sex mit Männern haben, eine Impfung. Diese kann in Kombination mit der Hepatitis-B-Impfung durchgeführt werden – Hepatitis B ist ebenfalls unter Schwulen verbreitet und wird durch Sex übertragen. Die Impfung ist für sexuell aktive homo- und bisexuelle Männer kostenlos, braucht aber seine Zeit: Zur vollständigen Immunisierung gehören drei Impfungen innerhalb von sechs Monaten.



Eine akute Infektion, die in der Regel zwei bis sechs Wochen nach der Ansteckung auftritt, führt zu grippeähnlichen Symptomen wie Fieber oder Unwohlsein, auch die typische Gelbfärbung von Haut, Schleimhäuten sowie Augen kann auftreten. Mit steigendem Alter steigt das Risiko eines schweren Verlaufs der Krankheit, die aber normalerweise – im Gegensatz zu Hepatitis B und C – von allein rasch abheilt und nie chronisch wird. Dennoch ist die Belastung insbesondere für geschwächte Menschen sehr groß.



Hinzu kommt, dass insbesondere Personen mit geschwächtem Immunsystem anfällig für eine Infektion sind. HIV-Positiven wird daher geraten, sich impfen zu lassen. (dk)