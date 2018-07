Im Sommer wird mittwochs gefeiert!

Flyer zu wiederbelebten SchwuZ-Veranstaltungsreihe "Populärmusik" (Bild: SchwuZ)

Gegen Summertime-Sadness hat das Berliner SchwuZ in diesem Sommer einen Joker im Gepäck: "Zur schönsten Zeit des Jahres bringen wir euch einen Klassiker unter den Wochentags-Veranstaltungen zurück, der auch das letzte Höschen feucht werden lässt", heißt es in der Ankündigung für die Reihe "Populärmusik", die am 18. Juli startet.



Präsentiert wird – wie der Name schon sagt – immer ab 23 Uhr Popmusik in allen Facetten, zum "Season Opening" von Jurassia Parka und PomoZ. Außerdem stellt Tim Brackmann monatlich einen Szene-Liebling vor – den Anfang macht Bambi Mercury. "Komm rum, tanz, hab eine gute Zeit mit uns!", so das SchwuZ, das im vergangenen Jahr seinen 40. Geburstag feierte. (cw/pm)