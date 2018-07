Storch-Portal: Homosexuelle sollten auf Sex verzichten

Ein Screenshot des Artikels, der Schwule und Lesben zur Enthaltsamkeit animieren soll

"Personen mit homosexuellen Neigungen werden durch die 'Homo-Lobby' belogen und entwertet; ein enthaltsames Leben als Homosexueller ist möglich." So lautet der Einleitungssatz eines am Mittwoch erschienen Artikels auf dem Portal "Die Freie Welt"; Überschrift: "Konstrukt 'Gender' zerstört die Gesellschaft und die Würde der Person".



In dem mit "Redaktion (an)" als Verfasser gekennzeichneten Artikel geht es um den katholischen US-Autoren Daniel Mattson, der vor rund zwei Monaten in Rom sein Buch "Warum ich mich nicht 'schwul' nenne" vorstellte. Der Autor ist dem rechten Newsportal, das von AfD-Politikerin Beatrix von Storch und ihrem Ehemann Sven 2008 gegründet worden war und heute praktisch ein Sprachrohr der AfD und ihrer Ideologie ist, viel Lob wert.



Zwar sieht das offiziell von Sven von Storch verantwortete Portal – neben Migranten mit meist dunklem Teint – Schwule und Lesben und ihre "Ideologie" in der Regel als Feinde an; ein einschlägiger Artikel in dem Portal trägt etwa die Überschrift: "Die Opfer: Frauen, Kinder, Familien".



Ein Homosexueller wie Mattson ist der "Freien Welt" aber offensichtlich sympathisch, weil er als guter Katholik auf vermeintlich schmuddeligen Homo-Sex verzichtet – oder das zumindest behauptet. Und auch, weil seine These, dass die schwule und lesbische Identität nur eine Erfindung böser Antichristen sei, Anklang findet. In dem Text werden Mattsons Ansichten so zusammengefasst:

Interessengruppen wirkten mit ihren Ideologien in der Gesellschaft, um ein neues Menschenbild zu schaffen: den Typus "schwul". Fundament der homosexuellen Ideologie sei eine "radikal antichristliche Anthropologie, die den Menschen auf sexuelle Lust reduziert."

Gegen das Ausleben von "Sünde"

Bei der Buchvorstellung war, heißt es im Artikel, auch einer der ehemals mächtigsten Katholiken anwesend: Gerhard Ludwig Kardinal Müller, der frühere Chef der Glaubenskongregation. Müller hat sich bereits einen Namen als Homo-Hasser gemacht mit etlichen herablassenden Äußerungen – erst vor wenigen Wochen verglich er beispielsweise LGBTI-Aktivisten mit Nazis (queer.de berichtete). Sein Urteil über Mattson Lebenswerk: "Es gehört 'Courage' dazu, gegen die 'pansexistische Internationale' die katholische Lehre vom Ursprung der Geschlechterdifferenz im Schöpferwillen Gottes zu vertreten."



"Sexuelle Identitäts-Politik" führe zu "sexuelle Ausschweifungen" und dem "Verfall der Gesellschaftsmoral", behauptet der Artikel von "Freie Welt". Mattson gehöre zu einem "Apostolat der römisch-katholischen Kirche, das sich darum bemüht, Menschen mit homosexuellen Neigungen zu ermutigen, ein keusches Leben zu führen". Mit der reinen Anziehung zum eigenen Geschlecht begängen sie "keine persönliche Sünde": "Sondern erst die freie Einwilligung in das Verhalten widerspreche Gottes Willen."



Am Redaktionssitz von "Freie Welt", an dem Beatrix von Storch auch ihr Abgeordnetenbüro hat, sitzt auch die vom Ehepaar betriebene christlich-fundamentalistische "Initiative Familienschutz". Aus ihr entstand einst die "Demo für alle", auf der mit "Marcel" von der "Bruderschaft des Weges" mehrfach ein schwuler Mann auftrat, der dafür gelobt wurde, seine Homosexualität nicht auszuleben (queer.de berichtete). (cw)