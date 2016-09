In Kooperation unter anderem mit Folsom Europe fand am 8. September in der Berliner Zwölf-Apostel-Kirche das weltweit einmalige Benefiz-Konzert "Classic meets Fetish" statt. In ihren Fetischklamotten spielten internationale Musiker Stücke u.a. von Bach, Brahms und Schubert. Für den 7. September 2017 kündigte Veranstalter Tyrone Rontganger eine Wiederholung an.



