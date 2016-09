Ab 29. September 2016 im Kino: In François Ozons neuem Film "Frantz" geht Anna kurz nach dem Ersten Weltkrieg in einer deutschen Kleinstadt jeden Tag zum Grab ihres Verlobten Frantz, der in Frankreich gefallen ist. Doch eines Tages legt Adrien, ein junger Franzose, ebenfalls Blumen auf das Grab seines deutschen Freundes...



