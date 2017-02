Das renommierte Auktionshaus Sotheby's versteigerte am 16. Februar 2017 zum ersten Mal ausschließlich erotische Kunst. In dieser Galerie zeigen wir unsere zehn Lieblingsstücke aus der Versteigerung "Erotic: Passion & Desire". Das Werk "Vanessa And Vicky Kissing" von Bob Carlos Clarke wechselte etwa für umgerechnet 19.328 Euro den Besitzer.