Zu sommerlichen Temperaturen liefen am Samstag, den 27. Mai, tausende LGBTI und ihre Freunde durch die Innenstadt Düsseldorfs. Der 14. CSD in der Landeshauptstadt von NRW steht unter dem Motto "Geht Nicht - Gibt's Nicht", das dreitägige Straßenfest am Johannes-Rau-Platz gegenüber dem Landtag läuft noch bis Sonntag.





Facebook

Twitter

Tumblr

Pinterest

Teilen:









Quelle: nb Nächstes Bild:Quelle: nb