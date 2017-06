Die Parade zum Capital Pride in der US-Hauptstadt Washington, D.C. zog am Sonntag, den 11. Juni auch am Kapitol und dem Weißen Haus vorbei - viele Demonstranten äußerten ihren Unmut über Präsident Donald Trump. Dass es dennoch fröhlich zuging, zeigt die Galerie von Mathias Wasik. Der deutsche Fotograf mit Sitz in New York ist Campaigner bei der LGBT-Organisation All Out. Seine Fotos sind u.a. im "Interview Magazine", "Guardian", "VICE" und "Slate Magazine" veröffentlicht worden.