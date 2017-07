Zum CSD in Köln haben am Sonntag, den 9. Juni, rund 30.000 Menschen für die Rechte und Sichtbarkeit von LGBTI demonstriert, beobachtet von fast einer Millionen Menschen am Rand. Der Cologne Pride mit seinem Straßenfest von Freitag bis Sonntag stand in diesem Jahr unter dem Motto "Nie Wieder". Eindrücke vom Straßenfest und dem Dyke* March Cologne vom Samstag folgen nach den Bildern der Parade.





