Mit 70.000 Besuchenden war der CSD Rhein-Neckar am 12. August in Mannheim wieder ein voller Erfolg - trotz Regens. Der Demonstrationszug mit 58 Gruppen zog bei ausgelassener Musik und viel guter Laune durch die Innenstadt. Beim anschließenden CSD-Fest im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses traten u.a. die Band We are Diamonds und Wanda Kay auf.





Facebook

Twitter

Tumblr

Pinterest

Teilen:









Quelle: Harald Blaull Nächstes Bild:Quelle: Harald Blaull