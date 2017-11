Der schwule New Yorker Künstler Jordan Mejias hat mit "Of Art and Men" seinen ersten Bildband veröffentlicht. Seine homoerotischen Zeichnungen und Aquarelle nackter Männer erinnern an antike Vorbilder von Michelangelo oder Caravaggi, gleichwohl sind auch moderne Einflüsse von Egon Schiele, Bob Mizer oder Robert Mapplethorpe nicht zu verkennen.