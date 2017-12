Ab 7. Dezember 2017 im Kino: Yoni Leysers Doku "Queercore: How to Punk a Revolution" erzählt die Geschichte jener lose verbundenen Gruppe von nordamerikanischen Punk-Künstler, die in den Achtziger- und Neunzigerjahren ihre queeren Identitäten radikal ins Zentrum der eigenen Arbeiten rückten – und sich damit nicht nur gegen die damals von heterosexuellen Männern dominierte und latent homophobe Punk-Szene auflehnten, sondern auch gegen den allzu angepassten schwulen Mainstream.