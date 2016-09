>







15.09.2016

15.09.2016 ORF: Bischof Lopez kritisiert Umgang mit Homosexualität Der mexikanische Bischof Raul Vera Lopez hat bei einem Besuch in Wien den Umgang der Kirche mit Homosexuellen kritisiert. Bei einem Pressegespräch am Mittwoch sagte er, es sei ein Problem, "dass wir glauben, dass diese Menschen krank oder pervers sind".



