16.09.2016

"Schwule Männer", sagte der amerikanische Maler Patrick Angus, "sehnen sich danach, sich selbst zu sehen und tun es nur selten. Offensichtlich müssen wir uns selbst darstellen. Und das sind meine Bilder." Das Werk des jung verstorbenen Malers ist nun in Stuttgart in der Galerie Fuchs zu entdecken. 16.09.2016 Stuttgarter Nachrichten über den schwulen Maler Patrick Angus: "Wir müssen uns selbst darstellen"



