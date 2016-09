16.09.2016

"Zwei schwule Männer wurden wegen einem Bussi aus einer Zürcher Bar geschmissen. So traurig die Geschichte auch ist, so sehe ich das Glas halb voll: Eine Nation zeigt sich empört über die Massnahme des Pubs." 16.09.2016 Blick am Abend: Stehen Schwule heute besser da als früher? "Zwei schwule Männer wurden wegen einem Bussi aus einer Zürcher Bar geschmissen. So traurig die Geschichte auch ist, so sehe ich das Glas halb voll: Eine Nation zeigt sich empört über die Massnahme des Pubs."



