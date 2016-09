17.09.2016

Comedian Ole Lehmann zeigt sich in Haar so maliziös wie selbstkokett - und vor allem sehr unterhaltsam 17.09.2016 Süddeutsche.de über Comedian Ole Lehmann: Böse Tunte Comedian Ole Lehmann zeigt sich in Haar so maliziös wie selbstkokett - und vor allem sehr unterhaltsam



