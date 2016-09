>







17.09.2016

17.09.2016 Nollendorfblog zur Berlin-Wahl: Die SPD braucht einen Gong! "Die SPD in Berlin braucht einen Gong. Sie hat ihr Versprechen an die Community gebrochen, und sie würde es wieder tun. Und im Wahlkampf zeigt sie, dass sie uns für etwas blöd hält. Ja, wir müssen am Sonntag ein Zeichen gegen Rechts setzen. Doch die SPD brauchen wir dafür nicht."



