17.09.2016

Verpartnerte Witwen, Kinder mit mehreren Eltern? Politiker und Juristen begegnen dem überkommenen Familienbild von AfD & Co. mit neuen Forderungen. Die Community sollte sich ein Beispiel daran nehmen. 17.09.2016 Stefan Mielchen in Männer: Rechtspopulisten inhaltlich stellen!



