18.09.2016

Er war der erste Spieler der Fußball-Bundesliga, von dem die Öffentlichkeit erfuhr, dass er schwul war. Das kam allerdings erst Jahre später heraus, als Heinz Bonn 1991 in Hannover Opfer eines bestialischen Mordes wurde. Die Tat wurde nie aufgeklärt, in der Bundesliga und beim HSV ist Bonn vergessen. Der Filmautor Andreas Becker war zwei Jahre auf Spurensuche für einen Film über den schwulen Fußballer. 18.09.2016 Neue Osnabrücker Zeitung: Warum musste der schwule HSV-Profi Heinz Bonn sterben? Er war der erste Spieler der Fußball-Bundesliga, von dem die Öffentlichkeit erfuhr, dass er schwul war. Das kam allerdings erst Jahre später heraus, als Heinz Bonn 1991 in Hannover Opfer eines bestialischen Mordes wurde. Die Tat wurde nie aufgeklärt, in der Bundesliga und beim HSV ist Bonn vergessen. Der Filmautor Andreas Becker war zwei Jahre auf Spurensuche für einen Film über den schwulen Fußballer.



