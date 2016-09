>







19.09.2016

19.09.2016 Deutschlandfunk: Rumänien streitet über die Homo-Ehe Homo-Ehen oder eingetragene Lebensgemeinschaften sind in Rumänien bis heute verboten. Doch wie umgehen mit einem Männer-Paar, das im Ausland geheiratet hat? Darüber entscheidet aktuell das rumänische Verfassungsgericht. Das Urteil wird für den 20. September erwartet. Doch schon jetzt wird in Rumänien heftig über den Fall gestritten.



