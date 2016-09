21.09.2016

Seinen bürgerlichen Namen Roland Sloian kennen die wenigsten, die meisten nennen ihn die "Diva". Der Welser ist meist mit langer Perücke, stark geschminkt und in Frauenkleidung in der Stadt unterwegs. 21.09.2016 Nachrichten.at: Die Diva von Wels wirbt für mehr Toleranz für Homosexuelle Seinen bürgerlichen Namen Roland Sloian kennen die wenigsten, die meisten nennen ihn die "Diva". Der Welser ist meist mit langer Perücke, stark geschminkt und in Frauenkleidung in der Stadt unterwegs.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau