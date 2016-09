21.09.2016

21.09.2016 Tagesspiegel: Schwul-lesbische News - zu heiß für die BVG? In vielen U-Bahnhöfen gibt es Gratis-W-Lan. Doch nicht alle Angebote lassen sich damit aufrufen. So sind einige schwul-lesbische Seiten blockiert - aus Jugendschutzgründen. Und was sagen die Verkehrsbetriebe dazu?



