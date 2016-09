>







26.09.2016

26.09.2016 Vorarlberg Online: So gefährlich lebt die LGBTQ-Community in Österreich Opfer von sexueller Gewalt zeigen die Straftat nur selten bei der Polizei an. Das gilt auch für Opfer von sexuell motivierter Gewalt gegenüber der LGBTQ-Community. Dabei sind gerade sie überdurchschnittlich oft Opfer von Gewalt, wie eine Studie der Universität Graz und GayCopsAustria zeigt.



