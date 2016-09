26.09.2016

Rosmit Mantilla ist Mitglied einer Oppositionspartei und setzt sich für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgeschlechtlichen und Intersexuellen (LGBTI) ein. Gegenwärtig befindet er sich als gewaltloser politischer Gefangener in Haft. 26.09.2016 Queeramnesty zu Venezuela: LGBTI-Aktivist in Gefahr



