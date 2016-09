27.09.2016

Judy ist aus Aleppo geflohen nicht vor dem Krieg, sondern weil sie lesbisch ist. In Hamburg angekommen, fühlte sie sich in den Unterkünften nicht immer sicher. 27.09.2016 taz über eine lesbische Geflüchtete aus Syrien: "Eigentlich atme ich nur"



