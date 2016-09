27.09.2016

49 Menschen erschoss Omar Mateen (29) im Juni in einem Club in Orlando. Das Protokoll der Telefonate zwischen dem Attentäter und einem Vermittler der Polizei zeigt, wie fanatisch der Killer wirklich war. 27.09.2016 Blick über Telefonat des Orlando-Attentäters mit Polizei-Psychologen: "Jetzt fühlst du, wie das ist" 49 Menschen erschoss Omar Mateen (29) im Juni in einem Club in Orlando. Das Protokoll der Telefonate zwischen dem Attentäter und einem Vermittler der Polizei zeigt, wie fanatisch der Killer wirklich war.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau