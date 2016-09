28.09.2016

Den Milchkaffee trinkt er mit zwei Päckchen Zucker, an seinen Ohrläppchen funkeln zwei Stecker, sein Haar ist von blonden Strähnchen durchsetzt. Ist das typisch schwul? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Was spielt das schon für eine Rolle? Sollten nicht innere Werte und das, wofür man(n) einsteht, einen Menschen auszeichnen? Es sind Vorurteile wie diese, mit denen Andreas Petz aufräumen will. 28.09.2016 Mitteldeutsche Zeitung zur Wahl des Mr. Gay Germany: Schwuler Mann aus Bernburg tritt an



