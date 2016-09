29.09.2016 Schwäbisches Tagblatt: Ein Schwuler schwärmt vom Südufer des Kirchentellinsfurter Baggersees Nackt baden am Südufer, Sex am See. Damit ist es wohl bald vorbei, wenn die Wakeboardpläne am Kirchentellinsfurter Baggersee verwirklicht werden. Ein bekennender Schwuler und Nacktbader aber wehrt sich: Das Südufer ist auch ein Sozialbiotop. S.a.: Schwäbisches Dorf will schwule Cruiser vom Baggersee vertreiben (09.05.2016)