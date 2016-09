30.09.2016

Sandro Vilardo aus Bad Säckingen stellt sich am Wochenende in Köln bei einem Wettbewerb für homosexuelle Männer auf. 30.09.2016 Badische Zeitung: Ein Botschafter für Toleranz Sandro Vilardo aus Bad Säckingen stellt sich am Wochenende in Köln bei einem Wettbewerb für homosexuelle Männer auf.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau