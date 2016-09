30.09.2016

Ilona Bubeck ist Gründerin des Querverlages und war in den 70er Jahren in der linksradikalen feministischen Szene aktiv. Kürzlich sprach sie im SchwuZ über aktuelle Anfeindungen innerhalb der LGBTIQ-Community. Als Gastkommentar veröffentlichen wir ihre Rede. 30.09.2016 Ilona Bubeck im Tagesspiegel: "Hass spaltet und macht uns alle nur schwach"



