30.09.2016

Wer von ihnen denn eigentlich die Mutter ist - diese Frage höre sie ständig, sagt Brigitte Aichele-Frölich, die mit ihrer Lebenspartnerin drei Töchter hat. Wir sind beide die Mütter, antwortet sie dann. Ein Interview anlässlich des zweiten Regenbogenfamilienseminars in Stuttgart an diesem Wochenende. 30.09.2016 Stuttgarter Nachrichten: "Ich bin 'Mama' und meine Frau ist 'Mami'"



