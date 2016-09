30.09.2016

Für Trauungen gibt es in den meisten evangelischen Kirchen Agenden, also feste Ablaufpläne für die Gottesdienste. Doch wie ist das bei gleichgeschlechtlichen Paaren? Und welche Bibeltexte nimmt man da? 30.09.2016 evangelisch.de über die richtige Anrede bei Homo-Segnungen: "Liebes Traupaar..." Für Trauungen gibt es in den meisten evangelischen Kirchen Agenden, also feste Ablaufpläne für die Gottesdienste. Doch wie ist das bei gleichgeschlechtlichen Paaren? Und welche Bibeltexte nimmt man da?



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau