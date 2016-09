01.10.2016

"Queere Themen haben in den großen Parteien keine wirkliche Lobby. Arbeitsgemeinschaften wie LSU oder Schwusos, so rührig sie sein mögen, dürfen vielleicht beim Programmmachen mitreden. Wenn es ernst wird, sind sie raus." 01.10.2016 Stefan Mielchen in Männer: Vollständige Gleichstellung muss kommen "Queere Themen haben in den großen Parteien keine wirkliche Lobby. Arbeitsgemeinschaften wie LSU oder Schwusos, so rührig sie sein mögen, dürfen vielleicht beim Programmmachen mitreden. Wenn es ernst wird, sind sie raus."



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau