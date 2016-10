01.10.2016 Mitteldeutsche Zeitung kommentiert Landtags-Entscheidung: Es geht um Freiheit In Sachsen-Anhalt kann im Rahmen der Gesetze jeder leben wie er mag und lieben wen er mag. Das ist Freiheit. Das gehört zur Grundlage unserer offenen Gesellschaft, ist allerdings kein unverrückbares Naturgesetz - sondern ein politisch-gesellschaftlicher Konsens. Der steht nun zur Debatte. S.a.: Landtagsdebatte in Sachsen-Anhalt: AfD sagt der "Normabweichung" Homosexualität den Kampf an (30.09.2016)