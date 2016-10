01.10.2016 Südkurier: Jusos kritisieren multikulturellen Beirat wegen Film-Absetzung Die Jusos im Kreis Waldshut sind enttäuscht über die Entscheidung des multikulturellen Beirats, den Film "Out in the Dark" nicht im Rahmen der interkulturellen Woche zu zeigen. S.a.: Volker Beck: Nicht vor Homophobie von Muslimen zurückweichen (30.09.2016)