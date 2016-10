>







04.10.2016

Udo Figge und Dirk Jehle waren ein schwules Kompaniekönigspaar bei den Bilker Schützen. Am Samstag (1.10.) haben sie ihre Amtszeit beendet und möchten mit ihrer Spende an SchLAu (Schwul Lesbisch Bi Trans* Aufklärung) einen Beitrag zur Antidiskriminierungsarbeit leisten. 04.10.2016 report-d.de: Bilker Schützen spenden für SchLAu



