05.10.2016

Am vergangenen Wochenende fand in Berlin die Tagung "Queers and feminists against antisemitism" statt, die sich gegen Antisemitismus in der queer-feministischen Szene richtete 05.10.2016 Jungle World: Queers for Israel Am vergangenen Wochenende fand in Berlin die Tagung "Queers and feminists against antisemitism" statt, die sich gegen Antisemitismus in der queer-feministischen Szene richtete



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau