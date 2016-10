06.10.2016

Jens Spahn stand am Anfang der Wahlperiode mit leeren Händen da. Er kämpfte sich zurück an die politischen Schaltstellen. Die britische Presse sieht ihn schon als Merkel-Nachfolger. 06.10.2016 RP Online über Jens Spahn: Der aus der Reihe tanzt Jens Spahn stand am Anfang der Wahlperiode mit leeren Händen da. Er kämpfte sich zurück an die politischen Schaltstellen. Die britische Presse sieht ihn schon als Merkel-Nachfolger.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau