08.10.2016

Urteile nach dem Paragraf 175, die in den ersten zwei Jahrzehnten der Bundesrepublik gegen homosexuelle Männer gefällt wurden, sollen aufgehoben werden. Die damals Inhaftierten erhalten je nach Fall ein paar Tausend Euro. 08.10.2016 Süddeutsche.de: Späte Gerechtigkeit für homosexuelle Männer in Deutschland Urteile nach dem Paragraf 175, die in den ersten zwei Jahrzehnten der Bundesrepublik gegen homosexuelle Männer gefällt wurden, sollen aufgehoben werden. Die damals Inhaftierten erhalten je nach Fall ein paar Tausend Euro.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau